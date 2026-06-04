 

Спуск на воду самого мощного в мире ледокола «Россия» запланирован на март 2028 года

04.06.2026, 10:15, Разное
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Изображение: ЦКБ «Айсберг»

На мощностях ССК «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край) продолжается строительство мощного атомного ледокола «Россия». Судно, которое строится по проекту 10510 с шифром «Лидер», планируется спустить на воду в марте 2028 года и в конце 2029 года передать заказчику.

Ледокол «Россия» отличается мощностью на валах 120 МВт — это будет самый мощный в мире ледокол, оснащенный атомной силовой установкой; ближайшие действующие конкуренты имеют примерно вдвое меньшую мощность. Его предназначение — расширение возможностей Северного морского пути и круглогодичная проводка крупных судов в тяжелых арктических льдах.

Ледоколы проекта 10510 рассчитаны на преодоление ледяного покрова толщиной 4,3 и 2 метра при скорости 2 и 15 узлов соответственно, обладают повышенной автономностью — до 8 месяцев, неограниченной дальностью плавания, а срок их эксплуатации составит 40 лет.

«Россия» также имеет значительные размеры, обусловленные требованиями проводки крупнотоннажных судов: длина «Лидера» составляет почти 210 метров при ширине 48 метров, водоизмещение — около 70 000 тонн. Благодаря таким размерам судно будет прокладывать во льдах канал шириной около 50 метров.

Разработку проекта 10510 с 2016 года ведут инженеры ЦКБ «Айсберг», а на специалистов ОКБМ «Африкантов» было возложено создание сверхмощной энергетической установки. Кроме того, часть исследований и некоторые проектные работы выполнялись Крыловским государственным научным центром и филиалом ЦНИИ по судовой электротехнике.

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