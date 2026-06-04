 

Хакеры, использовав уязвимость ИИ, взломали страницу Барака Обамы

04.06.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Хакеры взломали официальную страницу бывшего президента США Барака Обамы в социальной сети Instagram. При взломе использовался действующий на основе искусственного интеллекта чатбот, разработанный компанией Meta, пишет Guardian.

Последняя публикация на странице бывшего президента датировалась 2017 годом, когда его каденция завершилась. Однако в последнее время на ней появились иранские пропагандистские материалы, включая заявление, что Белый дом находится под контролем шиитов, и фото генерала Касема Сулеймани, ликвидированного командующего подразделения «Кудс» КСИР.

Также были взломаны и другие страницы, в том числе – косметической компании Sephora и главного сержанта космического командования Вооруженных сил США Джона Бентивеньи. Meta поспешила устранить неполадку, удалив размещенный хакерами контент.

Некоторые пользователи сообщили, что им потребовалось несколько часов, чтобы добиться ответа от человека, а не от чатбота. Среди них и те, кто использует социальные сети как источник дохода.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.06 / «Евреям вход запрещен» — гостиница в Баварии отказала израильтянам в бронировании номера

04.06 / Airbus подняла в воздух самый дальнемагистральный авиалайнер в мире

04.06 / Глава МИД Германии — «Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН»

04.06 / Власти Германии рассматривают вопрос о высылке в РФ Дмитрия Баграша, противника режима Путина

04.06 / Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди

04.06 / ВС США — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

04.06 / Палата представителей поддержала резолюцию, требующую от Трампа отвести войска от Ирана

03.06 / В Госдепартаменте США второй день продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном

03.06 / «Одной задницей на двух стульях не усидишь»: Лукашенко обратился к Пашиняну

03.06 / Пяти постов хватило, чтобы убедить человека в чем угодно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике