Конгрессмен-республиканец обвинил Рашиду Тлаиб в поддержке террора

Конгрессмен-республиканец из Огайо Макс Миллер обвинил одного из лидеров «прогрессивного» крыла Демократической партии Рашиду Тлаиб, родившуюся в семье палестинских беженцев, в поддержке террористической группировки «Хизбалла».

Заявление было сделано во время обсуждения Палатой представителей предложения Талиб запретить ввод американских войск в Ливан. Миллер заявил, что «Хизбалла» представляет угрозу и для США. «Но с вами эти мясники рады общаться», – заявил он.

Как пишет Politico, Тлаиб выразила возмущение, и законодатели вступили в словесную перепалку. «Вы постоянно защищаете террористов», – прокричал ей Миллер. По требованию Тлаиб эти слова были исключены из протокола.