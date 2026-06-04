 

Конгрессмен-республиканец обвинил Рашиду Тлаиб в поддержке террора

04.06.2026, 10:00, Разное
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Конгрессмен-республиканец из Огайо Макс Миллер обвинил одного из лидеров «прогрессивного» крыла Демократической партии Рашиду Тлаиб, родившуюся в семье палестинских беженцев, в поддержке террористической группировки «Хизбалла».

Заявление было сделано во время обсуждения Палатой представителей предложения Талиб запретить ввод американских войск в Ливан. Миллер заявил, что «Хизбалла» представляет угрозу и для США. «Но с вами эти мясники рады общаться», – заявил он.

Как пишет Politico, Тлаиб выразила возмущение, и законодатели вступили в словесную перепалку. «Вы постоянно защищаете террористов», – прокричал ей Миллер. По требованию Тлаиб эти слова были исключены из протокола.

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