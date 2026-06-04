 

Мошенники украли миллиард рублей из кассы ресторана ПМЭФ

04.06.2026, 9:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Первый день работы Петербургского международного экономического форума не обошёлся без происшествий – вечером 3 июня неизвестные преступники позвонили в ресторан «Босяк», который обслужил гостей мероприятия, и убедили 25-летнего официанта отдать всю дневную выручку. 

«Сумма похищенного составляет чуть больше одного миллиарда рублей. Перевозивший деньги курьер уже задержан, однако он успел передать средства злоумышленникам. Их личности уже установлены, ведётся розыск», – сказал пресс-секретарь петербургской полиции Иван Путилин.

Владелец «Босяка» Адольф Родэ в интервью «Деловому Петербургу» призвал отнестись к происшествию «спокойно» и пообещал сделать всё возможное, чтобы «отбить украденные деньги».

«Ситуация печальная, но это жизнь, всякое бывает. Форум идёт четыре дня, так что у нас есть все шансы компенсировать все издержки, ведь в первый день касса самая скромная», – цитирует издание респиратора.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.06 / ВСУ — ночью перехвачены 264 из 293 БПЛА. МО РФ — сбиты 272 беспилотника

04.06 / Хакеры, использовав уязвимость ИИ, взломали страницу Барака Обамы

04.06 / «Евреям вход запрещен» — гостиница в Баварии отказала израильтянам в бронировании номера

04.06 / Airbus подняла в воздух самый дальнемагистральный авиалайнер в мире

04.06 / Глава МИД Германии — «Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН»

04.06 / Власти Германии рассматривают вопрос о высылке в РФ Дмитрия Баграша, противника режима Путина

04.06 / Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди

04.06 / ВС США — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

04.06 / Палата представителей поддержала резолюцию, требующую от Трампа отвести войска от Ирана

03.06 / В Госдепартаменте США второй день продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике