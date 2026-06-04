Мошенники украли миллиард рублей из кассы ресторана ПМЭФ

Первый день работы Петербургского международного экономического форума не обошёлся без происшествий – вечером 3 июня неизвестные преступники позвонили в ресторан «Босяк», который обслужил гостей мероприятия, и убедили 25-летнего официанта отдать всю дневную выручку.

«Сумма похищенного составляет чуть больше одного миллиарда рублей. Перевозивший деньги курьер уже задержан, однако он успел передать средства злоумышленникам. Их личности уже установлены, ведётся розыск», – сказал пресс-секретарь петербургской полиции Иван Путилин.

Владелец «Босяка» Адольф Родэ в интервью «Деловому Петербургу» призвал отнестись к происшествию «спокойно» и пообещал сделать всё возможное, чтобы «отбить украденные деньги».

«Ситуация печальная, но это жизнь, всякое бывает. Форум идёт четыре дня, так что у нас есть все шансы компенсировать все издержки, ведь в первый день касса самая скромная», – цитирует издание респиратора.

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