 

«Евреям вход запрещен» — гостиница в Баварии отказала израильтянам в бронировании номера

04.06.2026, 8:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции федеральной земли Бавария начало расследование антисемитского инцидента, происшедшего при попытке туриста из Израиля забронировать гостиницу Hotel zum Hirschen в городе Лам. На запрос последовал ответ: «Извините, но мы не пускаем в гостиницу евреев».

«Назад в тридцатые? Так отель ответил израильским гостям?» – написала генеральный консул Израиля в Мюнхене Талия Ладор. Она также поблагодарила компанию Booking, которая после обращения пострадавших удалила гостинцу со своего сайта.

«Бесчеловечное заявление «евреям вход запрещен» не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, независимо от попыток внести их в общий контекст. Я ожидаю, что этот инцидент будет проверен с юридической точки зрения», – заявил председатель Совета еврейских общин Германии Йозеф Шустер.

Администрация гостиницы принесла извинения, но он счел их недостаточным. «Я принял его к сведению, но заявление было абсолютно неприемлемым. Тот факт, что кому пришло в голову не только подумать такое, но написать и отправить подобное, просто возмутителен», – цитирует его Judische Allgemeine.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.06 / Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

04.06 / ВСУ — ночью перехвачены 264 из 293 БПЛА. МО РФ — сбиты 272 беспилотника

04.06 / Мошенники украли миллиард рублей из кассы ресторана ПМЭФ

04.06 / Хакеры, использовав уязвимость ИИ, взломали страницу Барака Обамы

04.06 / Airbus подняла в воздух самый дальнемагистральный авиалайнер в мире

04.06 / Глава МИД Германии — «Поддержка нами Украины и Израиля могла стоить нам места в Совбезе ООН»

04.06 / Власти Германии рассматривают вопрос о высылке в РФ Дмитрия Баграша, противника режима Путина

04.06 / Шимпанзе и бонобо выбрали друзей совсем как люди

04.06 / ВС США — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

04.06 / Палата представителей поддержала резолюцию, требующую от Трампа отвести войска от Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике