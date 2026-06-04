 

ВС США — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

04.06.2026, 5:00, Разное
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Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о новом ударе по судну, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.

Согласно заявлению SOUTHCOM, 3 июня по распоряжению командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Донована был нанесен «летальный кинетический удар» по судну, связанному с организациями, которые признаны террористическими.

Разведка подтвердила движение судна по известным маршрутам наркотрафика и его участие в операциях по перевозке наркотиков. В результате удара были убиты двое мужчин, которых SOUTHCOM называет «наркотеррористами».

В командовании заявили, что никто из американских военнослужащих в ходе операции не пострадал.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

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