ВС США — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых
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Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о новом ударе по судну, которое, по данным американских военных, использовалось для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана.
Согласно заявлению SOUTHCOM, 3 июня по распоряжению командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Донована был нанесен «летальный кинетический удар» по судну, связанному с организациями, которые признаны террористическими.
Разведка подтвердила движение судна по известным маршрутам наркотрафика и его участие в операциях по перевозке наркотиков. В результате удара были убиты двое мужчин, которых SOUTHCOM называет «наркотеррористами».
В командовании заявили, что никто из американских военнослужащих в ходе операции не пострадал.
On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O
— U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026