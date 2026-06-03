 

«Одной задницей на двух стульях не усидишь»: Лукашенко обратился к Пашиняну

03.06.2026, 18:18, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и призвал его определиться между ЕС и ЕАЭС в пользу последнего. По словам главы государства, текущий курс ведёт Армению в пропасть.

На заседании правительства Лукашенко высказал нелестное мнение насчёт тактики Пашиняна.

«Я ему так и сказал в тот раз: одной задницей на двух стульях не усидишь, я же тебя насквозь вижу. Смотрю – молчит, сопли жуёт. Я ему говорю: послушай, ты щегол ещё, думаешь, что умный, а мы тебя с Владимиром Владимировичем вот так на раз раскусили. И сейчас ему это могу повторить, потому что надо определяться. Ты либо с нами, либо ты всё равно с нами будешь, потому что тебя люди не простят, если ты в Европу их поведёшь сейчас», – сказал он.

Президент добавил, что считает Евросоюз «загаженным» местом и не верит в то, что армяне могут хотеть туда попасть.

«Кучка дураков там сидит и говорит, что они голос народа… Вот скажите мне, армянам это надо, ЕС этот загаженный? Я спрашивал у армян, они сказали: нет, не надо. Народ так сказал, а не крикуны эти шелудивые. Людей я слушаю, и Пашиняну тоже советую прислушаться», – заявил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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