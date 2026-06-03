 

Трамп — «Если бы не я, Израиля бы уже не было»

03.06.2026, 15:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп отверг утверждения, согласно которым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу втянул его в военную конфронтацию с Ираном. По словам американского лидера, решение было принято им самим.

«Он втянул меня обманом? Это я все это начал. Я решил действовать – нельзя было допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие», – заявил он, добавив, что подобные утверждения исходят от его политических оппонентов: «Это глупократы. Сами не знают, что делают».

Трамп сообщил, что опасения насчет иранской ядерной программы возникли у него еще во время первой президентской каденции – поэтому он и вышел из заключенного Бараком Обамой соглашения 2015 года. «Скорее всего, первый удар пришелся бы по Израилю. Если бы не я, Израиля бы уже не было», – добавил он.

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