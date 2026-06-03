Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1561-й день войны

Минобороны РФ 3 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Рубежное и Колодезное Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Сеньково, Самборовка, Староверовка Харьковской области, Щурово, Сидорово, Богородичное, Лозовое и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Алексеево-Дружковка, Новоселовка, Славянск, Краматорск, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Неженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Противник потерял до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 155457 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29593 танка и другие боевые бронированные машины, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35200 орудий полевой артиллерии и минометов, 63249 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.