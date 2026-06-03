 

Этим летом участие в добровольческом движении для школьников станет обязательным

03.06.2026, 16:19, Разное
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В министерстве просвещения объявили, что этим летом школьники больше не смогут выбирать, участвовать ли в добровольческом движении, и каким именно образом это делать, – волонтёрская деятельность станет обязательной для учеников с 5-го по 11-й классов, а назначать добровольные отработки будут централизованно, по разнарядкам.

Чиновники напомнили, что помощь ближним входит в перечень традиционных ценностей, утверждённый указом президента Российской Федерации, и таким образом обязательна для граждан, включая и несовершеннолетних.

«Параллельно у нас наблюдается серьёзная нехватка волонтёров, желающих заниматься общественной работой – патриотическими акциями, сопровождением пожилых людей, уборкой улиц, разгрузкой транспорта… В некоторых случаях будем направлять добровольцев и на помощь бизнесу, потому что он сейчас существует в достаточно непростых условиях», – пояснил заместитель министра Роман Курдин.

В ближайшие недели классные руководители должны будут связаться с семьями своих учеников и сообщить, какую именно добровольную деятельность им назначили на лето.

«Спрашивать будем строго, прогул волонтёрской отработки будет приравнен фактически к прогулу занятий. Уважительных причин тут нет, – добавила директор департамента трудовых ресурсов министерства Наталья Брагина. – Если кто-то решил всей семьёй поехать в летний отпуск и надолго, то я бы посоветовала бежать и сдавать билеты. Сначала Родина, потом личное».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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