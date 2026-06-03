Социологи пристыдили россиян, чей рейтинг доверия к власти падает на фоне блокировок интернета

Социологи возмущены падением рейтинга доверия к институтам власти – такую реакцию они расценили как проявление вопиющей неблагодарности.

В ходе брифинга социолог Василий Суслов напомнил, что государство блокирует доступ к деструктивной информации исключительно ради психологического здоровья самих граждан, а те в ответ позволяют себе демонстрировать нелояльность властям. Он особо отметил, что выборка респондентов – величина переменная, и незаменимых участников опросов не существует в принципе.

По словам социолога, ведомство прекрасно обойдётся без неблагодарных респондентов, которые не ценят заботу государства о своей цифровой безопасности. В качестве альтернативной меры он анонсировал расширение практики экстраполяции данных с лояльных фокус-групп.

«Когда человеку перекрывают доступ к помойке, нормальный человек говорит спасибо, а не бежит жаловаться социологам, – заявил социолог. – Мы фиксируем тревожную тенденцию: граждане ставят сиюминутное желание полистать запрещённую соцсеть выше стратегической стабильности государства. Поймите, социология – это не базар, где можно торговаться о процентах. Если вы не готовы подтвердить доверие к курсу партии и правительства, наша служба просто перестанет вас спрашивать».

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