 

Пожар в гостинице в Дели, более 20 погибших

03.06.2026, 13:00, Разное
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По меньшей мере 21 человек погиб на юге Дели в результате пожара в гостинце Flourish Stay, в которой останавливаются в основном иностранцы, приехавшие в индийскую столицу для медицинских процедур, и их родственники.

Более 40 пострадавших были госпитализированы. Пожарным удалось сравнительно оперативно установить контроль над возгоранием, однако поисковые-спасательные работы продолжается. Начато расследование, задача которого – установить причину пожара.

Пожары в Индии часто происходят из-за несоблюдения правил безопасности в условиях тесной и хаотической застройки. Нынешний стал одним из самых смертоносных за последние годы.

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