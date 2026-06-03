«Я не могу дышать» — британские полицейские поверили убийце-сикху, обвинившему жертву в расизме

В Великобритании суд признал 23-летнего сикха Викрума Дигву виновным в убийстве 18-летнего студента Генри Новака, который скончался 3 декабря 2025 года в результате ранений, нанесенных ритуальным кинжалом. Преступник приговорен к пожизненному заключению.

После окончания судебного разбирательства были опубликованы записи нагрудных камер полицейских, вызвавшие в Великобритании шок. Они зафиксировали, что убийца заявил стражам порядка – он стал жертвой нападения на почве расовой ненависти.

После этого полицейские заковали лежавшего на земле Новака в наручники и начали зачитывать ему права при задержании. При этом Генри говорил, что его ударили ножом и он не может дышать. «Не думаю, что это так, приятель», – ответил один из полицейских. Вскоре он потерял сознание и истек кровью.

Сотни человек приняли участие в манифестации, прошедшей у здания полицейского участка в Саутгемптоне, где было совершено убийство. Манифестанты обвиняли полицию в расизме, обвиняя ее в соучастии и требуя отправить полицейских в тюрьму. На месте начались столкновения, в ходе которых 11 полицейских получили ранения, двое манифестантов были задержаны.

Многие участники скандировали «Я не могу дышать». Последние слова Генри Новака – это и последние слова убитого полицейскими в американском Миннеаполисе Джорджа Флойда. Его смерть стала толчком к одним из крупнейших расовых манифестаций в истории США, проходивших под лозунгом «Жизнь черрных имеет значение».

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Великобритании процветает расизм, направленный против белых. «Ответом на это должна стать наша ярость. Мы не позволим выбросить нашу историю, британский образ жизни», – заявил он.

Властям пришлось признать существование служебной инструкции, озаглавленной «О борьбе полиции с расизмом». Она предписывает демонстрировать расовую непредвзятость, чтобы завоевать доверие этнических меньшинств.