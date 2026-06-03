 

Оптимальная толщина перовскита позволила повысить КПД солнечных батарей

03.06.2026, 12:03, Разное
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Перед авторами стояла цель — выяснить, как повысить эффективность солнечных технологий. Исследователи посчитали, что на КПД фотоэлектрических преобразователей влияет как толщина поглощающего слоя — перовскита, так и отдельные буферные слои. Речь идет об оксиде цинка и оксиде никеля. Результаты опубликованы в российском научном журнале «Теплоэнергетика».

Перовскитные фотоэлементы способны конкурировать с популярными кремниевыми батареями. Их отличает относительно низкая стоимость изготовления и высокий КПД. В своей модели авторы достигли значения 24,3% при толщине слоя перовскита примерно 1,55 микрометра. Расчетная удельная мощность составила 24,7 милливатта на квадратный сантиметр.

— Для сравнения: коммерческие модели кремния выдают КПД 16–18%. Мы не создавали слои экспериментально, а выполнили компьютерное моделирование в программе SCAPS-1D чтобы подобрать оптимальные параметры, — комментирует Артур Агоев.

Софт SCAPS-1D предназначен для моделирования фотоэлектрических устройств, решает систему уравнений Пуассона и описывает, как заряды движутся внутри полупроводника под действием электрического поля.

В структуру вошли несколько слоев:

прозрачный электрод — оксида индия-олова (ITO); транспортный слой для электронов — оксид цинка (ZnO); поглотитель — перовскит (CH₃NH₃PbI₃); транспортный слой для дырок — оксид никеля (NiO); тыльный электрод — серебро (Ag).

Оксид цинка (ZnO) и никеля (NiO) выбраны не случайно: оксид цинка обеспечивает высокую подвижность электронов, а оксид никеля обладает дырочной проводимостью и хорошей эксплуатационной стабильностью. Оба материала отличаются доступностью и низкой стоимостью.

«Полученные результаты целесообразно использовать при оптимизации перовскитных фотоэлектрических преобразователей», — заключают авторы и отмечают, что их модель не учитывает деградацию перовскита. Поэтому следующим этапом исследований может стать изучение вопросов, связанных со стабильностью параметров материала, и экспериментальная верификация результатов моделирования.

Агоев сообщил, что работает над поиском альтернативных неорганических поглотителей — например на основе сульфидов металлов, которые могли бы дополнить или в перспективе составить конкуренцию перовскитам.

— Нужен материал с таким же поглощением света и подходящей шириной запрещенной зоны — эти параметры играют важную роль в эффективности солнечных элементов, — добавил ученый.

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