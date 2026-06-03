Президент Чехии обвинил Роскомнадзор в краже его плана отключения России от интернета

Президент Чехии Петр Павел обвинил Роскомнадзор в несанкционированном заимствовании его разработки. По утверждению чешского лидера, ещё в период службы в военной разведке он составил план полной изоляции российского сегмента сети, однако теперь с возмущением наблюдает, как Москва реализует его задумки в одностороннем порядке и без каких-либо ссылок на первоисточник.

Глава государства настаивает, что суверенизация Рунета и установка отечественных корневых серверов – плагиат его интеллектуальной собственности. Особое негодование у Павла вызывает скорость, с которой российская сторона внедряет его наработки. По его словам, план изначально предполагал синхронные действия стран НАТО, однако теперь выясняется, что Роскомнадзор действует на опережение. Чешский президент потребовал созыва комиссии по кибербезопасности.

«Я разрабатывал этот план, чтобы русские люди остались без интернета, а не для того, чтобы российские чиновники получали за это награды и премии. Это моё детище, и я требую соблюдения авторских прав», – заявил Павел журналистам.

По мнению чешского лидера, власти России должны либо немедленно приостановить реализацию украденной концепции, либо выплатить ему компенсацию. В его администрации уточнили, что юристы уже готовят иск, а в качестве обеспечительной меры потребуют временно вернуть Россию к использованию зарубежных DNS-серверов.

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