 

В Восточной Сибири заработала первая в России роботизированная буровая

03.06.2026, 11:45, Разное
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Фото: Газпром нефть

В Восточной Сибири, на Чонской группе месторождений, специалисты «Газпром нефти» ввели в эксплуатацию роботизированную буровую с глубокой автоматизацией сложных операций. Это позволило добиться высокого уровня точности, большой скорости и безопасности. До этого такое оборудование применялось лишь при добыче на морском шельфе.

Как уточняется, запущенный в эксплуатацию роботизированный комплекс способен в автономном режиме выполнять сборку, разборку, спуск и подъем бурильных и обсадных колонн, что на треть ускоряет работы при строительстве скважин.

Также установка отвечает всем требованиям безопасности, поскольку позволяет отказаться от тяжелого ручного труда. При этом роботизированный модуль можно легко интегрировать в любую буровую установку благодаря универсальности и высокой мобильности комплекса.

Фото: Газпром нефть

До конца текущего года в «Газпром нефти» планируют оснастить подобной техникой еще шесть буровых на месторождениях в Восточной и Западной Сибири.Источник &#8212 Газпром нефть

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