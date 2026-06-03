Ради экономии бюджета школы переведут на четырёхдневную рабочую неделю

Уже с 1 сентября министерство просвещения в 20 школах по всей стране запустит эксперимент по переводу общеобразовательных учреждений на четырёхдневную рабочую неделю. Такая мера, по словам замминистра Ольги Рябцевой, позволит сократить расходы бюджета на содержание школ и социальные выплаты педагогам.

«Крупные предприятия в случае необходимости с удовольствием переходят на четырёхдневку, а в школах реализовать такой режим ещё проще. Мы же не втулки какие-нибудь вытачиваем и образовательный процесс не столь опасен для общества», – поясняет чиновница.

Новый режим работы придётся по душе как учителям, так и учащимся. У обеих социальных групп снизится нагрузка и появится возможность более качественно провести досуг, уверены в министерстве. В Минпросвете, впрочем, признали и один минус схемы – из-за сокращения часов преподаватели лишатся части выплат.

Учебная программа тоже претерпит изменения – уроки математики, физики, истории и русского языка будут проходить не чаще раза в неделю, за исключением специализированных классов и гимназий.

Если нововведение признают успешным, то с 1 сентября 2027 года в такой режим перейдут все школы страны.

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