 

У пчел нашли способность к целенаправленному плаванию

03.06.2026, 14:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Ученые лишь сравнительно недавно, в 2019 году, выяснили, что медоносные пчелы умеют очень эффективно передвигаться по поверхности воды. Такая способность сама по себе удивительна для насекомого, созданного для полета, а не для плавания. Но этим дело не ограничивается: оказалось, пчелы применяют совершенно уникальную для живых существ стратегию передвижения на границе раздела «воздух — вода».  

Когда сила поверхностного натяжения воды удерживает пчелу на поверхности, ее намоченные крылья теряют способность создавать подъемную силу. Но в этой ситуации пчела продолжает делать взмахи, из-за чего возникает эффект гидрокрыла: при машущих движениях смоченных крыльев под ними появляется область повышенного давления, а над ними — разрежение. В результате образуется аэродинамическая тяга. Кроме того, движения крыльев создают в воде позади пчелы волны, которые дополнительно подталкивают ее вперед.  

Как установили авторы нового исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, случайно упав в воду, пчелы не просто хаотично по ней перемещаются, а действуют совершенно целенаправленно. Они ориентируются на более темные участки в окружающем пространстве, которые с высокой степенью вероятности могут оказаться растительностью или берегом водоема. Такое поведение повышает шансы пчел на выживание: добравшись до суши, они могут выбраться из воды, высушить крылья и снова летать.  

Исследователи провели серию экспериментов с медоносными пчелами (Apis mellifera), помещая их в неглубокую чашу с водой, в которой по краю была темная зона. Большинство пчел не беспорядочно плавали по чаше, а направленно двигались в сторону темной зоны. Поведение, при котором живой организм предпочитает темноту или ориентируется на темную среду, в биологии называется «скототаксис».  

В экспериментах также участвовали пчелы-каменщицы (Osmia excavata), одиночный вид пчел. Скототаксис еще более ярко, чем у медоносных пчел, проявлялся и у самцов, и самок этого вида. Причем самки пчел-каменщиц двигались по более короткой траектории и достигали темного края чаши быстрее, чем самцы.  

Исследователи предположили, что способность перемещаться по воде и ориентироваться при этом на более темные зоны развилась у пчел в процессе эволюции еще до того, как они начали формировать сложные сообщества. Ученые также проверили, влияет ли на способность пчел ориентироваться на воде воздействие тиаметоксама — широко применяемого инсектицида. Оказалось, что пчелы, подвергшиеся воздействию инсектицида, больше не проявляли предпочтения к темным участкам. Вместо этого они беспорядочно перемещались по поверхности воды и выбирали более длинные пути, чтобы добраться до края чаши.  

Дальнейший анализ перемещений пчел показал, что под влиянием тиаметоксама насекомые совершали значительно больше поворотов. Это указывает на снижение координации движений, а не на потерю визуальной ориентации, пояснили ученые.  

В дикой природе пчелы сталкиваются с водой чаще, чем можно было бы ожидать. Некоторые рабочие особи собирают воду, чтобы регулировать температуру в улье, в то время как другие могут случайно приземлиться на воду, пролетая над озерами, прудами или ирригационными системами. Поэтому умение быстро перемещаться к берегу жизненно важно в подобных ситуациях и в итоге приносит пользу всей колонии.  

Результаты экспериментов с пестицидом показали, что эти вещества могут негативно влиять не только на способность пчел собирать нектар или обучаться, но и на их способность к плаванию, заключили исследователи.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.06 / Трамп — «Если бы не я, Израиля бы уже не было»

03.06 / Зеленский прокомментировал удары по целям в Петербурге

03.06 / Социологи пристыдили россиян, чей рейтинг доверия к власти падает на фоне блокировок интернета

03.06 / Трамп подтвердил, что нецензурно обругал Нетаниягу

03.06 / Минпромторг выделил 2,4 млрд рублей на российский микроскоп для производства чипов

03.06 / Городские птицы пытались впечатлить самок человеческим мусором

03.06 / «Я не могу дышать» — британские полицейские поверили убийце-сикху, обвинившему жертву в расизме

03.06 / Пожар в гостинице в Дели, более 20 погибших

03.06 / Ради экономии бюджета школы переведут на четырёхдневную рабочую неделю

03.06 / Российские ученые научились заранее выявлять опасные деформации в оптоволокне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике