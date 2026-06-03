Городские птицы пытались впечатлить самок человеческим мусором

Животные используют разнообразные визуальные сигналы для поиска партнера. Самцы больших серых шалашников Chlamydera nuchalis сооружают из веток сложные тоннели на земле и украшают их контрастными предметами, тратя колоссальные усилия на поиск вещей, привлекающих самок. Биологи называют такие конструкции расширенным фенотипом, потому что они служат прямым продолжением брачного поведения самца.

Обычно в лесу птицы собирают яркие ягоды, сухие листья и раковины улиток. Однако рост городов радикально изменил облик среды обитания, добавив в нее много ярких искусственных предметов. Ученые регулярно фиксировали склонность пернатых приносить отходы к своим постройкам, но не хватало достоверных данных.

Британские орнитологи решили выяснить, предпочитали ли птицы искусственные предметы намеренно. Для этого изучили постройки 61 самца в австралийском штате Квинсленд. Результаты опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

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Сначала исследователи хотели понять разницу в оформлении. Они сфотографировали тоннели из веток городских и сельских птиц, подсчитав количество украшений и измерив их площадь. Затем проанализировали цвета предметов через компьютерную модель. Она приблизительно имитировала зрение шалашников с упором на рецепторы, улавливающие ультрафиолет. На основе таких данных ученые оценили визуальные стимулы чужих построек.

Разница оказалась заметной и зависела от места обитания. Городские самцы в среднем раскладывали у входа примерно 90 предметов, тогда как сельские обходились всего 20 вещами. В городе почти все украшения состояли из человеческих материалов: зеленого битого стекла, кусков пластика и красной проволоки, при этом сами объекты были крупнее. В итоге урбанизация сделала брачные витрины птиц масштабнее и пестрее.

Самец шалашника показывает самке разные предметы городской среды: кусок зеленого стекла, красный пластик и розовую ткань / © Caitlin Evans et al./Royal Society Open Science(2026)

Затем орнитологи проверили предпочтения птиц в эксперименте. Они положили рядом с шалашами смешанные кучки предметов: 10 из города, которые ранее уже выбирали другие самцы, и 10 из леса. Эту смесь предложили диким и городским особям. И те, и другие выбирали искусственные объекты в 10 раз чаще природных, даже если жили далеко от людей. Ученые заключили, что шалашники имеют высокую врожденную тягу к таким материалам.

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Самцы больших серых шалашников перестроили свои измерители статуса, начав активно использовать пластик и стекло, а доступность отходов стимулировала птиц собирать масштабные коллекции. Вместе с тем орнитологи вообще не замеряли итоговый репродуктивный успех. Без дополнительных полевых наблюдений нельзя точно утверждать, повысили мусорные горы успех у самок или просто создали оптическую иллюзию в глазах самих собирателей.