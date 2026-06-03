 

Словения отказалась принять самолет «Исраэйр» в нарушение договора с Евросоюзом

03.06.2026, 12:30, Разное
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Власти Словении отказали выполнявшему регулярный рейс пассажирскому самолету авиакомпании «Исраэйр» в посадке в аэропорту Любляны, вынудив его изменить курс и сесть в Загребе, столице Хорватии.

Авиакомпании сообщили, что отказ в посадке обусловлен протестом против действий правительства Израиля.

Данный шаг является грубым нарушением договора о авиасообщении между Израилем и Европейским союзом. МИД Израиля и управление гражданской авиации работают над урегулированием вопроса.

Напомним, что уходящее в отставку правительство Словении было одним из наиболее острых критиков Израиля и инициатором продвижения антиизраильского бойкота. Однако по итогам прошедших в мае выборов к власти в ближайшие дни должна прийти новая коалиция во главе с премьер-министром, считающимся союзником Израиля.

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