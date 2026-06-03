Руководство ДНР заявило об убитых и раненых в результате попадания БПЛА в автобус

Глава «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин заявил, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь» в городе Енакиево погибли семь человек, еще 11 получили ранения, передает «Интерфакс».

Сведения об убитых и раненых уточняются.

Накануне вечером Пушилин сообщал об одном погибшем и шести пострадавших в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Были повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, а также на кольцевой автодороге в Донецке.