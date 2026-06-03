 

Китайские физики сумели увеличить эффективность лазера в 20 раз без повышения его мощности

03.06.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Восточно-Китайского университета совершили прорыв в квантовых технологиях, который позволяет превратить квантовые оптические флуктуации из вредного «шума» в полезный инженерный инструмент. Им удалось повысить эффективность воздействия лазера на материал мишени в 20 раз без увеличения мощности луча. И это открывает необычайно широкие возможности по управлению нелинейными оптическими эффектами.

Нелинейные взаимодействия используются в важнейших направлениях оптики, от аттосекундной физики до генерации высоких гармоник и сверхбыстрой визуализации. Их отличает то, что с веществом одновременно взаимодействуют множество фотонов. Для управлениями ими нужны лазерные импульсы очень большой интенсивности, для чего используются мощные излучатели. Но сложность в том, что рост мощности увеличивает риски повреждения материалов или самого инструмента – физики уперлись в пределы прочности используемых веществ.

Новая установка использует эффект «яркого сжатого вакуума» — квантовое воздействие на фотоны, которое провоцирует их экстремальные флуктуации. Энергия системы при этом остается на умеренном уровне, и ею не обязательно манипулировать, чтобы регулировать силу воздействия лазера на мишень. Это можно сделать методами квантовой инженерии – такой подход более щадящ для всей системы и позволяет экономить энергию.

В качестве эксперимента китайские ученые использовали модернизированный лазер для туннельной ионизации натрия. Электромагнитное поле исказило потенциальный барьер атома и электрон смог туннелировать наружу в силу квантово-механических эффектов. В итоге было затрачено всего 3000 наноджоулей энергии, но эффект оказался в 20 раз выше, чем при использовании обычного лазера той же мощности. А это важнейший момент — квантовые технологии стали приносить практическую пользу.Источник &#8212 Nature

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.06 / Шансы на долгую и здоровую жизнь связали с состоянием вилочковой железы

03.06 / Руководство ДНР заявило об убитых и раненых в результате попадания БПЛА в автобус

03.06 / Зеленский вручил паспорт и ключи от квартиры в Киеве пакистанцу, который помог мобилизовать 10 украинцев

03.06 / Астрономы нашли сверхновую, которая уничтожила себя без остатка

03.06 / ВСУ — ночью перехвачены 189 из 198 БПЛА. МО РФ — сбиты 354 беспилотника

03.06 / Захват заложников в банке в Калифорнии, ведутся переговоры

03.06 / Оглашен приговор жителю Питтсбурга, в 2024 году напавшему на евреев

03.06 / Критик Израиля Адам Хамави победил на праймериз демократов в 12-м округе Нью-Джерси

02.06 / США ввели санкции против крупнейшей иранской криптобиржи

02.06 / Трамп опроверг сообщения о прекращении переговоров с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике