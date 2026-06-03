Зеленский вручил паспорт и ключи от квартиры в Киеве пакистанцу, который помог мобилизовать 10 украинцев

В офисе президента Украины состоялась торжественная церемония награждения иностранных граждан, которые внесли свой вклад в укрепление украинской государственности.

Ордена и медали из рук Владимира Зеленского получили 120 граждан Польши, Великобритании, США, Колумбии, Пакистана и других стран, а 15 иностранцев были приняты в гражданство Украины.

«Среди получивших украинский паспорт мы видим 30-летнего Абдус Хана, который приехал к нам из Пакистана. Он честно трудился на одном из одесских предприятий, но в трудную минуту проявил гражданское мужество и сообщил в ТЦК о 10 своих коллегах, которые хотели избежать мобилизации и бежать в Румынию», – написал Зеленский в своём Tеlegram-канале.

Все задержанные благодаря сигналу Хана мужчины уже находятся на фронте, а пакистанец кроме паспорта Украины получил ключи от трёхкомнатной квартиры в центре Киева.

«Я обещаю оправдать высокое доверие и уже начал учить украинский язык. Также в течение года я обещаю найти себе украинскую жену, с которой у нас будет не менее десяти детей», – сказал Хан журналистам.

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