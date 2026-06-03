 

В Госдепартаменте США второй день продолжаются переговоры между Израилем и Ливаном

03.06.2026, 18:30, Разное
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Марко Рубио, выступая перед членами комитета Палаты представителей по иностранным делам, прокомментировал продолжающиеся второй день в Госдепартаменте переговоры между делегациями Израиля и Ливана. Он отметил, что впервые за многие годы представители двух стран сидят за одним столом. Рубио выразил надежду, что по итогам сегодняшнего раунда будет обнародовано совместное заявление и общий план действий.

Переговоры начались во вторник, 2 июня, и продолжались почти семь часов. Ожидается, что сегодняшний диалог будет продолжаться не меньше.

Неделю назад в Пентагоне состоялась аналогичная встреча на военном уровне.

Пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт отметил прогресс на переговорах как по политическому, так и по военному направлению. Цель диалога – восстановление суверенитета Ливана и обеспечение безопасности Израиля.

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