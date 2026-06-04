 

Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1562-й день войны

04.06.2026, 7:00, Разное
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 июня 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1562-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1369340 (+1300) чел

самолеты – 436 (+0)

вертолеты – 353 (+0)

танки – 11978 (+4)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24676 (+3)

артиллерийские системы – 43247 (+75)

системы ПВО – 1403 (+0)

реактивные системы залпового огня – 1830 (+4)

наземные робототехнические комплексы – 1562 (+14)

крылатые ракеты – 4733 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 102971 (+396)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 327726 (+2111)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4248 (+3)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти РФ утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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