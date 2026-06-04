Airbus подняла в воздух самый дальнемагистральный авиалайнер в мире

Airbus испытала новый модифицированный авиалайнер A350-1000ULR, предназначенный для выполнения сверхдальних коммерческих рейсов в рамках программы Qantas Project Sunrise. Первый полет состоялся в Тулузе и продлился 3 часа 43 минуты на высоте более 12000 метров.

Заявленные характеристики авиалайнера — дальность почти 18000 км, время в полете — до 22 часов. Дополнительный бак позволил увеличить дальность примерно на 1850 км. Теперь пассажиры смогут добраться из Сиднея в Лондон меньше чем за сутки, не совершая промежуточных посадок, без ущерба для безопасности и комфорта.

В ходе предстоящей сертификации проверке подвергнутся топливная система, система вентиляции и терморегуляции салона. Qantas уже заказала первую партию из 12 A350-1000ULR. Первый самолет, который планируется передать авиакомпании, должен быть поставлен в апреле 2027 года; это вторая произведенная машина, сейчас она находится на завершающей стадии сборки.

Авиалайнер оснащен двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97 и имеет премиальную четырехклассную компоновку салона — первый класс, бизнес, премиум-эконом и эконом. В случае успешного завершения сертификации уже с 2027 года станут возможны прямые рейсы, соединяющие восточное побережье Австралии с мегаполисами Европы и Америки.Источник — Airbus