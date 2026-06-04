 

В Праге убит владелец казино, израильтянин Тони Баргиг

04.06.2026, 10:30, Разное
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Ранним утром в Праге был убит 54-летний израильский предприниматель Тони Баргиг, владевший в чешской столице несколькими казино. На данном этапе нет информации о мотивах преступления или о подозреваемых.

Баргиг, которого звали «королем игровых автоматов», в 2020 году был приговорен в Израиле к 15 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 350000 шекелей за незаконную деятельность в сфере азартных игр. После освобождения переехал в Европу.

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