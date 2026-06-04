 

Россияне массово сжигают тысячи iPhone

04.06.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

С раннего утра 4 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах прошли акции протеста против незаконного удаления мессенджера MAX из магазина приложений AppStore – накануне американская компания по неизвестной причине лишила сотни миллионов россиян главного средства коммуникации.

«Я планировал сегодня приехать к своей 90-летней бабушке и установить на её новый iPhone мессенджер MAX, чтобы она всегда была на связи. Теперь же эти твари из Купертино лишили меня этой возможности», – сказал журналистам «Первого канала» один из участников митинга в Нижнем Тагиле.

По итогам митингов были приняты резолюции с осуждением действий Apple, после чего состоялась массовое сожжение iPhone и iPad. По данным «Российской газеты», граждане по собственной воле предали огню  5 тысяч телефонов и планшетов американской компании.

«После аутодафе люди пошли в магазины, где приобрели новые гаджеты. Но это уже были устройства, выпущенные в России, на которых MAX и другие нужные сервисы работают без проблем», – пишет издание. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.06 / Лунные колонисты вместо стирки будут обрабатывать одежду плазмой

04.06 / «Вы сами составляете на себя досье»: экс-сотрудник Google объяснил, почему ИИ-помощники постоянно задают вопросы

04.06 / Зубные протезы и грудное молоко — Uber опубликовал ежегодный Индекс потерянных и найденных вещей

04.06 / Камуфляж кузнечиков сделал их брачные песни привлекательнее

04.06 / В Праге убит владелец казино, израильтянин Тони Баргиг

04.06 / Спуск на воду самого мощного в мире ледокола «Россия» запланирован на март 2028 года

04.06 / Социологи выяснили, на какие группы делится российский средний класс

04.06 / Конгрессмен-республиканец обвинил Рашиду Тлаиб в поддержке террора

04.06 / Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

04.06 / ВСУ — ночью перехвачены 264 из 293 БПЛА. МО РФ — сбиты 272 беспилотника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике