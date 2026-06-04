Россияне массово сжигают тысячи iPhone

С раннего утра 4 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах прошли акции протеста против незаконного удаления мессенджера MAX из магазина приложений AppStore – накануне американская компания по неизвестной причине лишила сотни миллионов россиян главного средства коммуникации.

«Я планировал сегодня приехать к своей 90-летней бабушке и установить на её новый iPhone мессенджер MAX, чтобы она всегда была на связи. Теперь же эти твари из Купертино лишили меня этой возможности», – сказал журналистам «Первого канала» один из участников митинга в Нижнем Тагиле.

По итогам митингов были приняты резолюции с осуждением действий Apple, после чего состоялась массовое сожжение iPhone и iPad. По данным «Российской газеты», граждане по собственной воле предали огню 5 тысяч телефонов и планшетов американской компании.

«После аутодафе люди пошли в магазины, где приобрели новые гаджеты. Но это уже были устройства, выпущенные в России, на которых MAX и другие нужные сервисы работают без проблем», – пишет издание.

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