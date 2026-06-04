Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1562-й день войны

Минобороны РФ 4 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Линово, Свобода, Кияница и Шалыгино Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слобожанское, Избицкое и Рубежное Харьковской области. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стецковка, Пески-Радьковские Харьковской области, Лозовое и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское Донецкой Народной Республики, Василевка и Чугуево Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 156058 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29608 танков и других боевых бронированных машин, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35210 орудий полевой артиллерии и минометов, 63297 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.