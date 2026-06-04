 

Шахту ядерной ракеты «Титан II» в Аризоне превратили в редкий музей холодной войны

04.06.2026, 15:15, Разное
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До 1987 года в пустыне Аризоны южнее города Тусон на глубине нескольких десятков метров находился сверхсекретный объект 571-7, который состоял из 54 ракетных шахт МБР «Титан II». В настоящее время сохранилась одна из этих шахт и командный пункт, на базе которых теперь создан музей ракет «Титан».

МБР второго поколения «Титан II» — реликт холодной войны, 30-метровая ракета на жидком топливе, разработанная в начале 60-х годов и оснащенная термоядерной боеголовкой. Сохранившийся объект — свидетельство того, каких колоссальных инженерных усилий требовалось для поддержания его боеготовности.

Посетители этого необычного музея могут спуститься под землю и посетить командный центр — трехэтажное здание, подвешенное на гигантских пружинах-амортизаторах, которые должны были обеспечить его устойчивость в случае запуска ракеты или ядерного взрыва. Стартовый расчет состоял из четырех человек.

Командный центр был разбит на отсеки, отделенные друг от друга многотонными дверями. В его состав входили автономная электростанция, система фильтрации воздуха и резервуары для воды. К центру ведет длинный тоннель, соединяющий его с пусковой шахтой глубиной 43 м, где установлена опытная версия «Титан II» и платформы для ее обслуживания.

Главная особенность программы «Титан II» — она, к счастью, так и не была реализована. После окончания холодной войны США в соответствие с заключенными с СССР соглашениями ликвидировали ракетные комплексы, оставив по просьбе бывших ракетчиков один комплекс в качестве музея.

Источник &#8212 Fair Companies

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