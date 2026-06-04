Шведский суд утвердил арест судна Caffa, подозреваемого в вывозе украденного украинского зерна

Суд в Швеции удовлетворил запрос Украины и утвердил арест сухогруза Caffa, который украинские власти относят к российскому «теневому флоту». Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, судно обвиняется в использовании ложной регистрации для скрытых заходов в порты на оккупированной территории Украины. Украинская сторона утверждает, что Caffa участвовала в незаконном вывозе продукции с оккупированных территорий, в том числе украденного украинского зерна.

Caffa была задержана шведской береговой охраной в начале марта в Балтийском море, в районе Треллеборга. Тогда шведские власти сообщили, что судно шло с неясным статусом флага и, предположительно, использовало фальшивые документы. Отмечалось, что Caffa находилась под флагом Гвинеи и направлялась в Санкт-Петербург. Значительная часть экипажа состояла из граждан России.

Шведские правоохранительные органы расследовали возможные нарушения морского законодательства, связанные с регистрацией, документами и техническим состоянием судна. В марте был задержан капитан Caffa, житель России, однако в апреле шведские власти сообщили о его освобождении из-под стражи.

По данным украинской прокуратуры, решение суда стало первым случаем, когда арест судна, относимого к российскому «теневому флоту», был утвержден в судебном порядке по запросу Украины. Киев рассматривает это как прецедент для дальнейшего преследования судов, участвующих в схемах вывоза продукции с оккупированных территорий.

В последние месяцы европейские страны усилили контроль за судами, которые, по данным Украины и западных государств, используются Россией для обхода санкций, перевозки нефти и вывоза украденной украинской продукции. Помимо Caffa, в Швеции и других странах задерживались и проверялись другие суда с подозрительным флаговым статусом и непрозрачной структурой собственности.