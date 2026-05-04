 

Железная батарея в 80 раз дешевле литий-ионной и прослужит более 16 лет

04.05.2026, 12:48, Разное
Исследовательская группа из Института изучения металлов Китайской академии наук разработала технологию «полностью железной» проточной батареи. Ее появление обусловлено экономической выгодой – железо в 80 раз дешевле лития, и его намного проще добывать. Мир все больше нуждается в компактных накопителях энергии, поэтому потребность в дешевых батареях колоссальна.

Чтобы устранить главный недостаток проточных батарей — деградацию активных материалов и их утечку через мембраны, китайские ученые создали новый комплекс на основе железа. У него огромные и жесткие молекулы, которые трудно разрушить физически. Плюс у них сильный отрицательный заряд, благодаря чему они отталкивают частицы, которые проникают через мембрану.

Батарея демонстрирует потрясающие характеристики: например, в ходе испытаний она выдержала 6 000 циклов перезарядки без потери емкости и с сохранением 99,4 % герметичности. А это эквивалент 16 лет ежедневной работы, но без риска протечки активных материалов или появления вредных побочных продуктов. Даже при высокой выходной мощности она сохраняла 78,5 % своей энергетической эффективности, что подчеркивает надежность и долговечность технологии.

Теперь остается решить классическую проблему с «дендритами», крошечными игольчатыми кристаллами, которые могут вызвать короткое замыкание батареи. Это сильно мешает внедрению емких проточных батарей для нужд строящихся дата-центров. Но китайские ученые уверены – благодаря особой структуре железного сердечника их батарея защищена от этого негативного эффекта. Истину покажет время и реальная эксплуатация новых батарей.Источник &#8212 South China Morning Post

