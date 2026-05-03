Зеленский — «В Новороссийске нанесен удар по танкерам российского теневого флота»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины провели в порту Новороссийска операцию против российского теневого флота. Нанесен ущерб двум танкерам. Глава государства не уточнил, когда была проведена операция.

«Эти суда активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут. Выражаю благодарность начальнику Генерального штаба ВСУ Андрею Гнатову, контрразведчиков СБУ и ВМС за результативную операцию. Украинская дальнобойность будет развиваться – на море, в небе и на земле. Слава Украине!» – написал Зеленский.

Напомним, что 1 мая ВСУ в четвертый раз за последние две недели нанесли удар по нефтеперегонному заводу и инфраструктуре экспорта нефти в Туапсе. Украинская сторона заявляет: удары будут становиться все более интенсивными.