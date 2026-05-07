Зеленский — иностранным лидерам, собирающимся в Москву 9 мая — «Мы этого не рекомендуем»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным желание лидеров нескольких государств посетить на 9 мая Москву, где пройдет парад в честь Дня победы. «В такие дни… Мы этого не рекомендуем», – сообщил он.

«Украина предложила РФ прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России», – написал глава государства в мессенджере Telegram.

«Они хотят получить от Украины разрешение провести парад, обеспечить на час в году безопасность на площади, а затем возобновить войну и убийства. Они уже говорят об ударах после 9 мая. Странная у российского руководства логика. Неадекватная», – добавил президент.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участниками парада станут президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву, но на Красной площади не появится.

Среди глав государств, которые станут гостями российской столицы, Ушаков также назвал лидеров Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. По сути, речь идет о мало кем признанных территориях.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев в связи с возможностью российского удара по столице Украины. По ее словам, соответствующая нота была направлена в расположенные в Украине дипломатические миссии еще 4 мая.

Чиновница сообщила, что, если Украина нарушит перемирие в честь Дня победы, российские вооруженные силы могут нанести по Киеву массированный удар. Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он угрожал сорвать День Победы в Москве, – несмотря на то, что Зеленский говорил только о страхе РФ перед таким сценарием.