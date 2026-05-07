 

Зеленский — иностранным лидерам, собирающимся в Москву 9 мая — «Мы этого не рекомендуем»

07.05.2026, 20:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным желание лидеров нескольких государств посетить на 9 мая Москву, где пройдет парад в честь Дня победы. «В такие дни… Мы этого не рекомендуем», – сообщил он.

«Украина предложила РФ прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России», – написал глава государства в мессенджере Telegram.

«Они хотят получить от Украины разрешение провести парад, обеспечить на час в году безопасность на площади, а затем возобновить войну и убийства. Они уже говорят об ударах после 9 мая. Странная у российского руководства логика. Неадекватная», – добавил президент.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участниками парада станут президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву, но на Красной площади не появится.

Среди глав государств, которые станут гостями российской столицы, Ушаков также назвал лидеров Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. По сути, речь идет о мало кем признанных территориях.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев в связи с возможностью российского удара по столице Украины. По ее словам, соответствующая нота была направлена в расположенные в Украине дипломатические миссии еще 4 мая.

Чиновница сообщила, что, если Украина нарушит перемирие в честь Дня победы, российские вооруженные силы могут нанести по Киеву массированный удар. Она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он угрожал сорвать День Победы в Москве, – несмотря на то, что Зеленский говорил только о страхе РФ перед таким сценарием.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.05 / Магнитный бойлер согреет воду даже без электричества

07.05 / «Живой» пластик умеет саморазрушаться по команде

07.05 / Жители Дальнего Востока массово скупают северокорейские SIM-карты

07.05 / Жители Британии бронзового века добывали медную руду с помощью костяных орудий

07.05 / Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

07.05 / Россиян будут штрафовать за обезличивание отечественной продукции и критику её качества

07.05 / Исследователи запустили объемные спиновые волны с помощью лазерных импульсов

07.05 / Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

07.05 / С корабля, на котором произошла вспышка хантанавируса, эвакуированы еще три человека

07.05 / Букмекеров обяжут перечислять десятую долю своих доходов РПЦ на восстановление храмов, уничтоженных большевиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике