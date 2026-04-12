За два года альтернативный музей космонавтики Юрия Лозы посетили 120 тысяч россиян

Певец и композитор Юрий Лоза подвёл итоги двух лет работы авторского музея космонавтики, открытого им в 2024 году. Уникальные экспозиции в подмосковном Юрьево, по словам его создателя, посетили 120 тысяч гостей.

Посетители любят выкладывать в сеть свои фото на фоне «глобуса плоской Земли», с обломками небесной тверди в руках и «легендарной кошкой Спилберга». Гости Юрьево не утратили интерес к экспозиции даже после увеличения стоимости входного билета, которая с сентября прошлого года выросла с 1000 до 1500 рублей для индивидуального посещения и с 2000 до 3000 – для групповой экскурсии. Члены Российского общества плоскоземельщиков и по сей день посещают музей бесплатно, но чтобы воспользоваться льготой, им необходимо предъявить удостоверение с печатью. Вступить в почётный клуб можно прямо в музее, для сохранения статуса требуется регулярно оплачивать членские взносы.

«А однажды к нам пришла вы даже не представляете кто… Нет, не Алла Борисовна, а Юлия Пересильд. Я Юлечке всё рассказал как есть, а она расплакалась, когда узнала, что её столько мучили, а ни в каком космосе она не была», – рассказал Лоза.

Основатель музея добавил, что каждое 12 апреля заведение можно посетить бесплатно.

