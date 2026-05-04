«Яндекс.Такси» переходит на пятилетнее планирование стоимости поездок

Сервис «Яндекс.Такси» с 2027 года будет публиковать пятилетние планы цен на все маршруты внутри страны. Теперь узнать точную стоимость поездки можно будет на любую дату вплоть до 2031 года с разбивкой по часам.

В компании подчеркнули, что нововведение вписывается в общий тренд на реинкарнацию плановой системы народного хозяйствования. Ценообразование будет строиться на основе бигдаты, включающей в себя метеопрогнозы, и плановой инфляции, утверждённой Минэкономразвития на пятилетку. Как сообщили в контрольно-ревизионном управлении «Яндекса», отклонение от заявленной стоимости в день поездки станет невозможным технически, а если пассажиру покажется, что цена завышена относительно плана, он сможет подать апелляцию для ручной сверки тарифа с контрольными показателями Госкомцен.

«Раньше вы открывали приложение в дождь и гадали, приедет ли машина по цене обеда в ресторане или небольшого самолёта, – пояснил цифровой экономист сервиса. – Теперь вы видите: 15 марта 2029 года в 08:15 поездка от ВДНХ до «Останкино» обойдётся ровно в 3412 рублей 70 копеек. Можно планировать семейный бюджет, брать ипотеку под утренние маршруты, почувствовать стабильность наконец».

