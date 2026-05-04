 

«Яндекс.Такси» переходит на пятилетнее планирование стоимости поездок

04.05.2026, 18:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Сервис «Яндекс.Такси» с 2027 года будет публиковать пятилетние планы цен на все маршруты внутри страны. Теперь узнать точную стоимость поездки можно будет на любую дату вплоть до 2031 года с разбивкой по часам.

В компании подчеркнули, что нововведение вписывается в общий тренд на реинкарнацию плановой системы народного хозяйствования. Ценообразование будет строиться на основе бигдаты, включающей в себя метеопрогнозы, и плановой инфляции, утверждённой Минэкономразвития на пятилетку. Как сообщили в контрольно-ревизионном управлении «Яндекса», отклонение от заявленной стоимости в день поездки станет невозможным технически, а если пассажиру покажется, что цена завышена относительно плана, он сможет подать апелляцию для ручной сверки тарифа с контрольными показателями Госкомцен.

«Раньше вы открывали приложение в дождь и гадали, приедет ли машина по цене обеда в ресторане или небольшого самолёта, – пояснил цифровой экономист сервиса. – Теперь вы видите: 15 марта 2029 года в 08:15 поездка от ВДНХ до «Останкино» обойдётся ровно в 3412 рублей 70 копеек. Можно планировать семейный бюджет, брать ипотеку под утренние маршруты, почувствовать стабильность наконец».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.05 / У малой планеты близ Плутона неожиданно нашли глобальную атмосферу

04.05 / В Лейпциге автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

04.05 / LG объединила планшет, телевизор и фоторамку в одном устройстве

04.05 / Производитель пылесосов Dreame разработал собственный ракетомобиль

04.05 / Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой

04.05 / Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

04.05 / Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

04.05 / Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

04.05 / Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком

04.05 / Для получения высшего образования россиянам придётся внести миллионный гарантийный депозит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике