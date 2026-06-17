«Я понял, как остаться на третий срок»: Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание телефонного разговора с Владимиром Путиным, который, по его словам, стал для него подлинным откровением. Беседа состоялась по инициативе российской стороны и длилась 55 минут. Трамп признался, что именно после этого звонка он наконец понял, как можно остаться на третий срок, даже если Конституция это запрещает.

По словам американского лидера, Путин начал разговор с поздравления – Трампу исполнилось 80 лет, и российский лидер назвал его «молодым коллегой, у которого всё впереди». Затем последовала серия ценных советов в области государственного управления, которые Трамп охарактеризовал как «мастер-класс от человека, решившего вопрос с президентскими сроками раз и навсегда».

Детали юридической схемы экс-президент раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну, однако намекнул, что ключ к разгадке лежит в проведении всеобщего народного голосования по ряду вопросов, напрямую связанных с его пребыванием на посту после 2028 года. Трамп заявил, что уверен в своей победе на таком референдуме на сто процентов, поскольку американцы устали от выборов и хотят стабильности.

«Это был потрясающий разговор, возможно, лучший в истории телефонных разговоров, – заявил Трамп журналистам у своего гольф-клуба. – Владимир поздравил меня с юбилеем и сказал: «Дональд, ты ещё мальчишка, не то что эти старики из Вашингтона». А потом он объяснил мне пару простых вещей про то, как работает настоящая демократия. Оказывается, если правильно сформулировать вопрос в бюллетене, народ сам попросит тебя остаться – и плевать, что там пишут в Конституции. Я проведу голосование, и оно будет самое честное, такое честное, что даже демократы заплачут от счастья».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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