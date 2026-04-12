 

«Я Люцифер» — вооруженный мачете мужчина напал на пассажиров нью-йоркского метро

12.04.2026, 9:24, Разное
Вооруженный мачете мужчина напал на пассажиров станции метро Grand Central в Нью-Йорке и успел ранить трех человек, прежде чем его застрелили полицейские. Власти заявляют, что у нападения нет террористической подоплеки.

Личность злоумышленника установлена. Это 44-летний Энтони Гриффин. По нему был открыт огонь после того, как он проигнорировал неоднократные требования сложить оружие, заявляя, что он «Люцифер».

Пострадавшие – 84-летний мужчина, которого Гриффин ранил в лицо, 65-летний мужчина с раздробленным черепом и 70-летняя женщина, раненная в плечо. Они госпитализированы, их состояние стабильное.

Инцидент привел к закрытию одной из самых загруженных станций нью-йоркской подземки. Мэр города Зохран Мамдани поблагодарил полицию за оперативности и сообщил, что видео с нагрудных камер полицейских будут опубликованы.

