 

Хегсет и Кейн объявили о «решительной военной победе» над Ираном на брифинге в Пентагоне

08.04.2026, 15:23, Разное
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели в среду брифинг в Пентагоне. Это было первое публичное выступление высокопоставленных чиновников администрации после объявления двухнедельного перемирия с Ираном.

Хегсет заявил, что США одержали «решительную военную победу». По его словам, Иран «больше не способен производить ракеты, пусковые установки и беспилотники – его заводы сровняли с землей», и именно Иран «умолял» о перемирии.

Пит Хегсет заявил, что в соответствии с условиями соглашения все ядерные материалы будут вывезены из Ирана. «Президент с самого начала ясно дал понять – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Другие президенты говорили то же самое, но Трамп это сделал».

Генерал Кейн, в свою очередь, приветствовал соглашение о перемирии, однако подчеркнул, что американские вооруженные силы готовы возобновить боевые операции «по первому требованию».

На вопрос журналистов о вчерашней угрозе президента Трампа, заявившего, что может «погибнуть целая цивилизация», Хегсет заявил, что США были готовы ее реализовать, если бы не было достигнуто соглашения. «Перед нами была поставлена цель – инфраструктура, мосты и электростанции. Мы были готовы это реализовать». Хегсет добавил, что именно это предупреждение Трампа вынудило Иран сесть за стол переговоров.

