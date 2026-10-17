Хазарский след в Астраханской области: археологи обнаружили сооружение X века

Археологи из Белгородского университета, Института археологии АН Татарстана и компании «Археоцентр» обнаружили в Астраханской области уникальное сооружение Хазарского времени — ему около тысячи лет. Раскопки велись в Приволжском районе, на поселении Малый Костюбе-1, расположенном среди волжских протоков. До сих пор науке было известно лишь три хазарские постройки, где использовался обожжённый кирпич: Саркел, Семикаракорское и Красное городища. Новая находка стала четвёртой и при этом не похожа на предыдущие.

Результаты исследования опубликованы в журнале «АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ»

Исследователям открылись четыре параллельные траншеи шириной около пяти метров и глубиной до метра, вытянутые примерно на восемьдесят метров. Внутри этих углублений сохранились фрагменты кирпичной кладки, а также массивная «бетонная» масса из кирпичной крошки и извести, которая когда-то формировала верхнюю часть стен. Кирпичи двух размеров — крупные квадратные 32 на 32 сантиметра и более скромные 24 на 24. Удалось даже найти кирпич с процарапанным тамгообразным знаком — родовым символом, который многое говорит о культурной принадлежности строителей.

Датировать постройку помогли не только сами кирпичи, но и более поздние ямы X–XII веков, которые перекрыли часть траншей. Получается, что само сооружение возвели раньше — вероятно, в IX — первой половине X века, в эпоху Хазарского каганата. А вот круглые ямы, найденные рядом, уже относятся ко времени после падения каганата, когда эти земли осваивали новые поселенцы.

Самое интересное — зачем всё это построили. Учёные пока не могут дать точный ответ. Стенки траншей были выложены кирпичом, сверху их покрывала масса из извести и кирпичной крошки, а внутренние поверхности местами заглажены — значит, внутри существовало какое-то помещение. Но было ли это наземное здание или углублённые в землю «галереи», сказать сложно. Сами траншеи оказались заполнены довольно однородно, без следов постепенного обрушения, что больше напоминает намеренно засыпанные ямы. А участки между траншеями, возможно, были вымощены кирпичом и тоже входили в состав сооружения.

Кирпичи отсюда находили и в культурном слое соседнего поселения Малый Костюбе-2 — причём в сосуде салтово-маяцкого облика, то есть кладки начали разбирать ещё в ту пору, когда в керамике местных жителей сохранялись хазарские традиции. Это ещё раз подтверждает раннюю дату постройки. Кроме кирпичей, археологи собрали более тысячи фрагментов красноглиняной посуды, лепную керамику с примесью травы, кости животных, наконечник дротика, пряслице и даже поливную керамику с крестом и точками — явное влияние Хорезма X–XI веков.

Следы воды на стенках траншей говорят о том, что сооружение подтапливалось — уровень Волги в дельте менялся, и это тоже сыграло роль в разрушении. Позже, уже в XX веке, поверхность выравнивали под рисовые поля, что довершило картину. Так что перед нами — редчайший памятник хазарского строительного искусства, который пока не имеет прямых аналогов. Учёные надеются, что следующие сезоны раскопок помогут понять, чем же было это загадочное сооружение — крепостью, усадьбой или чем-то совершенно иным.

Фото авторов исследования из публикации в журнале «АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ»

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