Windows 11 окончательно откажется от Панели управления

Директор по дизайну Microsoft Марч Роджерс заявила, что в Windows 11 скоро окончательно исчезнут привычные Панель управления и Параметры настроек. Их объединят в новом интерфейсе под названием «Параметры», который создается специально для того, чтобы пользователям не нужно было переключаться между разными приложениями для решения отдельных задач. Например, настройки сети или принтера.

Произойдет это в ближайшем будущем, потому что Панель управления содержит множество различных параметров конфигурации устройств и драйверов. Их перенос в новый интерфейс – задача непростая и трудоемкая, инженеры стараются избежать ошибок. А UI/ UX-разработчики тем временем оптимизируют элементы интерфейса для повышения наглядности и улучшения совместимости с темным режимом.

Помимо этой новинки в Windows 11 уже в ближайших обновлениях появятся улучшенные диалоги учетных записей с поддержкой темного режима и интеграция Copilot с Narrator на всех устройствах. А также дополнительные параметры в настройках стилуса для кнопки на его хвостовой части и поддержка голосового ввода для переименования файлов в Проводнике. Список обновлений обширен – компания заверяет, что нашла способы удовлетворить многочисленные жалобы пользователей на интерфейс Windows 11.

Источник — Techspot