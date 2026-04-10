 

Windows 11 окончательно откажется от Панели управления

10.04.2026, 15:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Директор по дизайну Microsoft Марч Роджерс заявила, что в Windows 11 скоро окончательно исчезнут привычные Панель управления и Параметры настроек. Их объединят в новом интерфейсе под названием «Параметры», который создается специально для того, чтобы пользователям не нужно было переключаться между разными приложениями для решения отдельных задач. Например, настройки сети или принтера.

Произойдет это в ближайшем будущем, потому что Панель управления содержит множество различных параметров конфигурации устройств и драйверов. Их перенос в новый интерфейс – задача непростая и трудоемкая, инженеры стараются избежать ошибок. А UI/ UX-разработчики тем временем оптимизируют элементы интерфейса для повышения наглядности и улучшения совместимости с темным режимом.

Помимо этой новинки в Windows 11 уже в ближайших обновлениях появятся улучшенные диалоги учетных записей с поддержкой темного режима и интеграция Copilot с Narrator на всех устройствах. А также дополнительные параметры в настройках стилуса для кнопки на его хвостовой части и поддержка голосового ввода для переименования файлов в Проводнике. Список обновлений обширен – компания заверяет, что нашла способы удовлетворить многочисленные жалобы пользователей на интерфейс Windows 11.

Источник &#8212 Techspot

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике