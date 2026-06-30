Взрыв в Монако — трое раненых, в их числе бизнесмен из Украины, подозреваемого ищут во Франции

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. По данным властей княжества, ранены три человека, двое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция Монако и французские правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого, который, как предполагается, после взрыва скрылся пешком на территории Франции.

Взрыв произошел у жилого здания неподалеку от границы с Францией. По данным СМИ, камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил у входа рюкзак, после чего ушел в сторону французского города Босолей. По предварительным данным, устройство было начинено дополнительными поражающими элементами – болтами и дробью.

Согласно сообщениям французских и украинских СМИ, пострадавшие – члены украинской семьи, среди раненых есть несовершеннолетний. AP пишет, что один из пострадавших идентифицирован СМИ как украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Украины с 2023 года из-за предполагаемых связей с Россией. Официально мотив нападения пока не установлен.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее беспрецедентным для княжества. Князь Альбер II осудил нападение, заявив, что все службы задействованы для обеспечения безопасности. Расследование ведется совместно властями Монако и Франции.

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