В России для вербовки на «СВО» использовали изображение Алексея Навального

В социальной сети «ВКонтакте» было обнаружено рекламное объявление, призывающее заключать контракты на участие в российской войне против Украины, проиллюстрированное изображениями военнослужащего с лицом Алексея Навального.

На одной из картинок он изображен в военной форме с флагом РФ и с автоматом Калашникова в руках, на другой – стоящим с ключами на балконе нового дома. «Один год службы – квартира в Калининграде. От 7000000 рублей в год», – говорится в сопровождающей надписи.

Заключать контракт предлагала организация «Родина героев», расположенная в Ростове на-Дону, по адресу, где находится правительство Ростовской области, отмечает «Медуза». Предложение распространяется на людей с судимостью и наличием долгов, в списании которых организация обещает помочь.

После того, как на объявление, сгенерированное с помощь искусственного интеллекта обратили внимание, оно было удалено. «Сейчас уточняем информацию. Такого конечно же не должно быть, но видимо что-то у маркетолога пошло не по плану», – сообщил представитель «Родины героев».

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