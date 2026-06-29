 

Родильные планы для граждан запустят в пилотном режиме в пяти регионах

29.06.2026, 15:18, Разное
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Минздрав и Минцифры с 1 июля запускают пилотный проект по внедрению индивидуальных репродуктивных заданий – родильных планов. Жителям пяти регионов начнут приходить электронные повестки с рекомендациями по срокам пополнения семьи. Деторождение перестаёт быть частным делом и становится плановой государственной задачей.

Каждый гражданин получит доступ к разделу на «Госуслугах», где отображается его демографическая задолженность. Показатель рассчитывается по возрасту, доходам и числу уже имеющихся детей. За невыполнение плана штрафов в пераые полгода не будет, но уклонистов могут лишить льгот – дети, как пояснили чиновники, «относятся к национальному достоянию».

«У каждого есть обязательства перед страной, – заявил замминистра Антон Бабин. – Заходите на портал, видите свой долг, получаете сроки и даже варианты имени по святцам. Повестки – раз в квартал, для бдительности. В пилотных регионах уже тестируют SMS-уведомления: молодые люди получают сообщение «Ваш лимит на бездетность истёк», и это, знаете, действительно мотивирует».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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