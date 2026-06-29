В Дагестане чиновник купил за госсчёт Gelandewagen для коммунальщиков, списал его из-за отсутствия AM-радио и продал своей бабушке за 500 тысяч рублей

В Кизилюрте директор муниципального предприятия «Водоканалпромагросбыт» Магомед Мухаметдинов попал под суд из-за того, что на аукционе продал своей бабушке за 500 тысяч рублей практически новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class W465. Как оказалось, у машины был фатальный дефект, и поэтому её списали с баланса с пробегом всего 66 километров.

«Водоканалпромагросбыт» приобрёл этот автомобиль в начале 2026 года за 25,5 миллионов рублей – предполагалось, что на Gelandewagen будет ездить ремонтная бригада. Однако в первый же день выяснилось, что радиоприёмник в иномарке не поддерживает AM-радио, которое ещё вещает в отдалённых районах республики. Получив от дилера акт с отказом устранять выявленный недостаток, Мухаметдинов списал машину как непригодную для эксплуатации и через неделю выставил её на аукцион. Единственным участником торгов была бабушка директора предприятия Мухаметдинова Х. А. 1939 г.р. – именно она и приобрела Gelandewagen за 500 тысяч рублей и 92 копейки.

Московские следователи усмотрели в торгах признаки коррупционного преступления и потребовали от дагестанских коллег возбудить дело. Два раза им отвечали отказом, но когда дело всё-таки было возбуждено и доведено до суда, Мухаметдинов смог доказать свою чистоту перед законом – он предоставил все документы, подтверждающие его версию событий, а также лично пригнал машину к зданию суда (на тот момент она была арестована, но приставы так и не смогли найти её), чтобы продемонстрировать невозможность приёма любимой горожанами AM-радиостанции «Эхо Кизилюрта». Судья Руслан Мухаметдинов признал подсудимого невиновным прямо на улице перед зданием суда, после чего все присутствующие, включая гособвинителя, отправились в ресторан.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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