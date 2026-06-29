 

Генетики объяснили двукратное уменьшение размеров южноафриканских леопардов

29.06.2026, 15:03, Разное
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Капские леопарды весят в среднем вдвое меньше сородичей из других регионов Африки, до сих пор биологи спорили о причинах такой миниатюризации. Чтобы поставить точку в этой дискуссии, международная группа генетиков расшифровала полные геномы хищников (все 2,57 миллиарда пар нуклеотидов) и сравнила их с образцами особей из других частей континента. Результаты этого исследования опубликовал журнал Heredity.

Анализ ДНК показал, что капские леопарды сформировали полностью обособленную генетическую группу. Они отделились от восточных сородичей примерно 20-24 тысячи лет назад, во время пика последнего ледникового периода, когда климат на юге Африки стал холодным и сухим. Суровые полупустыни на севере и высокая активность людей на востоке заблокировали пути для миграции животных, из-за чего популяция оказалась в полной изоляции внутри горной цепи Капских гор и перестала смешиваться с соседними группами.

Приморские ученые показали редкие кадры самки дальневосточного леопарда и ее котят Фотоловушка, установленная в национальном парке «Земля леопарда», запечатлела встречу взрослой самки дальневосточного леопарда и ее потомства с «неопознанным зверем». naked-science.ru

В геноме скрытной горной популяции, которая сегодня насчитывает менее тысячи особей, выявили примерно 90 измененных генов. Эти участки ДНК напрямую регулируют размер тела, развитие мускулатуры, прочность костей и энергетический обмен. Ученые связали такие изменения с дефицитом крупной добычи в горах: местным леопардам приходится охотиться на мелких животных вроде капских даманов и небольших антилоп грисбоков, для преследования которых крупное тело было бы помехой.

При этом биологи зафиксировали позитивный для охраны природы факт: вопреки многовековой изоляции и массовому истреблению со стороны фермеров в XIX-XX веках, капские леопарды сохранили высокий уровень генетического разнообразия. Это дает скрытной популяции хорошие шансы на выживание при изменении климата, если экологи смогут защитить их миграционные коридоры от браконьеров и дорожных аварий.


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