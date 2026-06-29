 

Путин признал — для России настали сложные времена

29.06.2026, 14:00, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что он проходит в сложное для страны время. Глава государства заявил, что трудный этап, через который проходит Россия, многому ее научил.

«Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов: это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, в целом гуманитарного взаимодействия», – цитирует Путина РБК.

«Страна испытывает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит. Он подчеркнул, что Россию не могут победить на поле боя, нанести ей стратегическое поражение и раскачать внутреннюю смуту», – заявил президент.

«Вот и продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ. И режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям», – заявил глава государства.

«Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия «гражданин России», осознать значимость истинного патриотизма», – сообщил он, сказав, что РФ успешно противостоит всем угрозам.

При этом российский лидер не стал упоминать о нарастающем топливном кризисе, исчезающем у россиян ощущении личной безопасности, обостряющейся ситуации в оккупированном Крыму и других конкретных проблемах.


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