 

В Декабрьске с помощью эвакуаторов ликвидировали очередь на АЗС

29.06.2026, 13:18, Разное
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Мэр Декабрьска Виктор Прохоров сообщил о ликвидации всех очередей на автозаправочных станциях города. Для этого, по словам управленца, был опробован «новаторский, но действенный метод».

На днях Декабрьск посетила федеральная межведомственная комиссия по борьбе с дефицитом топлива. Московских чиновников возмутили многочисленные очереди на городских АЗС и на объездной трассе. Мэр пообещал за несколько суток решить проблему очередей.

«Мы придумали метод, который не только победит очереди за бензином, но и наполнит бюджет», – уточнил Прохоров. 

При взаимодействии с ГАИ и дорожными службами вблизи АЗС появилась новая разметка и дорожные знаки «Остановка запрещена». Водителей, стоявших в километровых очередях, оперативно посетили автоинспекторы и составили протоколы о нарушении ПДД. Затем транспортные средства нарушителей начали забирать эвакуаторы на штрафстоянку.

«Сегодня на АЗС есть бензин, нет очередей, водители очень быстро ночью подъезжают к колонке и уезжают. Эвакуированные автомобили будут пребывать на штрафплощадке до окончания дефицита топлива», – заверил мэр.

Также градоначальник сообщил об установке камеры фиксации скорости возле АЗС. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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