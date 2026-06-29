В Декабрьске с помощью эвакуаторов ликвидировали очередь на АЗС

Мэр Декабрьска Виктор Прохоров сообщил о ликвидации всех очередей на автозаправочных станциях города. Для этого, по словам управленца, был опробован «новаторский, но действенный метод».

На днях Декабрьск посетила федеральная межведомственная комиссия по борьбе с дефицитом топлива. Московских чиновников возмутили многочисленные очереди на городских АЗС и на объездной трассе. Мэр пообещал за несколько суток решить проблему очередей.

«Мы придумали метод, который не только победит очереди за бензином, но и наполнит бюджет», – уточнил Прохоров.

При взаимодействии с ГАИ и дорожными службами вблизи АЗС появилась новая разметка и дорожные знаки «Остановка запрещена». Водителей, стоявших в километровых очередях, оперативно посетили автоинспекторы и составили протоколы о нарушении ПДД. Затем транспортные средства нарушителей начали забирать эвакуаторы на штрафстоянку.

«Сегодня на АЗС есть бензин, нет очередей, водители очень быстро ночью подъезжают к колонке и уезжают. Эвакуированные автомобили будут пребывать на штрафплощадке до окончания дефицита топлива», – заверил мэр.

Также градоначальник сообщил об установке камеры фиксации скорости возле АЗС.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro