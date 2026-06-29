В РФ впервые вынесен приговор по обвинениям, связанным с ЛГБТ

Центральный районный суд Оренбурга приговорил к тюремному заключению владельца, администратора и арт-директора местного бара, обвиненным в организации ЛГБТ-мероприятий. Подобный приговор вынесен в Российской Федерации впервые.

«Суд установил, что подсудимые, зная о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, «под видом работы ночного заведения осуществляли организацию мероприятий, объединенных общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц из числа посетителей заведения»», – пишет «Интерфакс».

Подсудимым, среди которых два жителя Башкирии и житель Оренбурга, были инкриминированы организация и участие в деятельности экстремистской организации. Ни один из фигурантов дела вины не признал.

Приговор – лишение свободы на срок от двух лет трех месяцев до семи лет с отбыванием в колонии общего режима, а также ограничил свободу на срок от 8 месяцев до 1 года 6 месяцев и запретил организаторам работы бара заниматься определенной деятельностью. С владельца бара также взыскали полученные доходы в размере более миллиона рублей.

В 2023 году Верховный суд РФ по иску министерства юстиции признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в РФ. В 2024 году внес это «движение» в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

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