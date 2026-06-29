 

«Минеральные часы» помогли установить дату старейшего столкновения астероида с Землей

29.06.2026, 10:15, Разное
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Ученые из Университета Кертина в Западной Австралии определили наиболее точную дату самого древнего столкновения астероида с Землей. Точнее, того события, следы которого сохранились до наших дней – все что было раньше, давно стерлось из-за движения земной коры и эрозии. Речь идет о месте под названием Пилбар, где удивительным образом еще сохраняются одни из самых старых вулканических пород на планете, чей возраст оценивается в 3,5 млрд лет.

Для столь древних пород, которые миллиарды лет подвергались различным воздействиям, установить точный возраст практически невозможно. Поэтому в ход идут методы стратиграфии с корреляцией, когда изучаются и сравниваются разные породы для выявления схожих воздействий на них в прошлом. И такое высокоэнергетическое событие, как удар астероида, стало идеальным примером – оно заставило разные минералы измениться по-своему, но произошло это почти одновременно. Что и позволило определить время события.

В случае с Пилбаром, главным источником информации стал минерал циркон, в составе которого есть уран. Он медленно, но непрерывно распадается с образованием свинца, поэтому соотношение этих элементов уже дает представление о возрасте породы. А в камнях Пилбара вдобавок найдены похожие на молнии образования – это происходит, когда кристаллы циркона растут очень быстро под мощным внешним воздействием. Которым и является удар астероида.

Однако одного источника информации всегда мало, поэтому ученые обратили внимание на апатит. Апатит может образовываться, когда горячие жидкости движутся сквозь разрушенные породы – именно такая система создается при ударе метеорита, когда тепло и давление проталкивают воду через трещины в кратере. Возраст найденного апатита совпал с данными по циркону. Это событие произошло 3,024 млрд лет назад.Источник &#8212 The Conversation


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